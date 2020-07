Coronavirus, altri 4 nuovi contagi: due all'Aquila e due a Pescara

In questa domenica di luglio ci sono stati 4 nuovi casi di coronavirus. Oggi in Abruzzo i positivi sono a quota 3.309 (+4 rispetto a ieri), non è stato segnalato nessun decesso, 30 sono i malati di Covid-19 ricoverati e nessuno di questo è grave a tal punto da aver bisogno della terapia intensiva che segna, appunto, zero ricoveri.

Sono 2.682 le persone dimesse o guarite, attualmente i positivi sono 163, mentre i test complessivi 110.052. I nuovi positivi riscontrati oggi sono residenti in provincia dell'Aquila (2) e Pescara (2).

