Covid, 7 vittime e 395 nuovi positivi. Contagiato bimbo di due mesi. Più colpite le zone dell'Aquila e di Teramo

Dall'inizio della pandemia sono complessivamente 13.505 i casi di coronavirus in Abruzzo: +395 positivi registrati oggi su 3067 tamponi. I 395 nuovi casi sono di età compresa tra 2 mesi e 93 anni. Il bimbo di due mesi contagiato vive nella Valle Peligna. Dei nuovi casi, 204 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 49, di cui 22 in provincia dell'Aquila, 9 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti, 11 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 584 (di età compresa tra 63 e 92 anni, 3 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4.340 dimessi o guariti (+67 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8581 (+317 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 308.505 test (+3067 rispetto a ieri). Sono 468 i pazienti (+10 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 42 (+6 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 8.071 (+301 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 3.939 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+143 rispetto a ieri), 2.582 in provincia di Chieti (+86), 3.135 in provincia di Pescara (+59), 3.564 in provincia di Teramo (+101), 95 fuori regione (+12) e 190 (-10) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

