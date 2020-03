Coronavirus, si va verso l'istituzione della zona rossa, cioè restrizioni ancora più incisive, in cinque comuni abruzzesi, due del Pescarese e tre del Teramano, in cui il numero di contagi da Covid-19 è considerato estremamente elevato rispetto a quello degli abitanti. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in attesa delle ultime relazioni e degli ultimi colloqui, secondo quanto si apprende potrebbe firmare oggi la relativa ordinanza.

I comuni in questione sono Penne ed Elice, nel Pescarese, e Castiglione Messer Raimondo, Montefino e Castilenti, nella Val Fino, in provincia di Teramo. Il punto della situazione è stato fatto ieri nel corso di una videoconferenza cui hanno preso parte i responsabili delle quattro Asl, oltre al governatore,

che si è confrontato anche con i prefetti di Pescara e Teramo. È già stata acquisita una relazione della Asl di Teramo, mentre deve arrivare quella della Asl di Pescara.

Ultimo aggiornamento: 09:10

