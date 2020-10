Coronavirus, l'impennata dei contagi: in Abruzzo sfiorato il record di marzo

L'AQUILA - Solo una lieve diminuzione nella percentuale di positività rispetto ai tamponi eseguiti (5,07% contro il 5,25% dell'altro giorno e il 5,41% italiano); per il resto le notizie confortanti sull'andamento del coronavirus in Abruzzo, in base al bollettino diffuso dalla Regione, sono finite. Ieri seconda giornata più nera dall'inizio dell'emergenza, almeno in termini assoluti: altri 146 casi, contro i 117 dell'altro giorno.

Il record di 160 è ormai a tiro. Cambiano, però, come ha detto anche il governatore Marco Marsilio dopo la riunione dell'Unità di crisi, l'altra sera, le proporzioni del contagio e, soprattutto, la pressione sugli ospedali. Oggi si fanno più tamponi nell'ordine di 8 o 10 volte in più , i ricoveri ordinari sono un terzo e quelli in terapia intensiva un settimo. Il giorno più nero, il 29 marzo, ci furono 160 positivi su 727 tamponi (tasso 22%). In quella settimana (23-29 marzo) c'erano stati 706 casi e 4.355 tamponi (tasso 16,21%).

Preoccupa, però, l'andamento delle ultime settimane, con un trend in netta crescita e una diffusione del contagio a macchia d'olio, quasi su tutto il territorio regionale.

I NUMERI

Con i 146 di ieri, sono complessivamente 5320 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Sia il contagio più giovane (3 anni), che il più anziano (96), arriva dalla provincia di Chieti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 7 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Nel dettaglio le città che hanno registrato più casi, ieri, sono L'Aquila (ben 32), Vasto (11), Bellante (10), Pescara (7), San Salvo e Teramo (5), Alba Adriatica e Sant'Egidio alla Vibrata (4). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 488. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3153 dimessi o guariti (-1 rispetto al giorno precedente).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi o guariti e dei deceduti) sono 1679 (+147). Ieri è stata un'altra giornata con moltissimi tamponi: 2.877 che portano il totale a 228.524.

LA PRIMA LINEA

Cresce la pressione sugli ospedali: 146 pazienti (+9 nelle ultime ore) sono ricoverati in terapia non intensiva; 15 (+4) in terapia intensiva, mentre gli altri 1518 (+134) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Sul fronte delle terapie intensive, in attesa del potenziamento della Rete Covid (66 letti in più), l'Abruzzo ha oggi 133 posti, 10 ogni 100 mila abitanti, su un target ottimale di 14.

Questo significa che la regione può reggere fino a 26 mila persone contemporaneamente malate, ma ovviamente ciò non può comportare un abbassamento della tensione visto che i numeri sono in crescita ormai da settimane. La mappa del contagio: del totale dei casi positivi, 902 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+46 rispetto all'altro ieri), 1.221 in provincia di Chieti (+37), 2.073 in provincia di Pescara (+17), 1.061 in provincia di Teramo (+40), 42 fuori regione (+4) e 21 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I TERRITORI

Diversi sindaci ieri hanno comunicato i nuovi casi. A Cepagatti Gino Cantò ha riferito di sei nuovi casi, che si trovano tutti in quarantena domiciliare. «Anche se i nuovi casi sono collegati quasi tutti a quelli precedenti ha scritto il primo cittadino -, è il momento di rispettare ancora più rigorosamente le norme di sicurezza, poiché le persone contagiate stanno aumentando in maniera preoccupante. La polizia municipale sta effettuando i controlli e ha già sanzionato alcuni cittadini privi di mascherina. Nei prossimi giorni i controlli aumenteranno, ma nonostante le sanzioni possano essere intensificate e numerose, il buon senso di tutti noi suggerisce che il comportamento più corretto resta sempre il rispetto delle norme di sicurezza, che è l'unico modo per arginare il dilagare del virus. Specifico che Cepagatti non è zona rossa».

Altri casi sono stati segnalati dai sindaci di Alanno e Civitella Casanova. Sarebbe invece un matrimonio, celebrato nei giorni scorsi, l'elemento in comune tra quattro persone risultate positive al coronavirus a Bisenti, in Val Fino, nel Teramano. In paese si teme l'insorgere di un focolaio. Diverse, infatti, le persone che in queste ore stanno manifestando febbre e sintomi influenzali. Una ventina i tamponi eseguiti.



