Coronavirus, in Abruzzo altri venti casi: dieci nella Valle Peligna

L'AQUILA - Altri venti casi di positivi al coronavirus in Abruzzo. Lo ha certificato il bollettino sintetico diffuso oggi dal servizio Tutela e Prevenzione della Salute della Regione.Dei venti, ben dodici riguardano la provincia dell'a sua volta tra questi sono divisi tra(8) e(2). Un undicesimo caso riguarda un turista in vacanza aGli altri casi odierni, dopo i 23 dell'altro ieri e i 24 di ieri, riguardano la provincia di(3) e quella di(4).I decessi restano fermi a 472 dal 28 luglio. I ricoverati sono 32 (+2 rispetto a ieri), di cui uno in terapia intensiva (a Pescara).Sono 300 le persone in isolamento domiciliare, 2844 i dimessi/guariti (+1), 332 gli attualmente positivi (+19), 147963 i test complessivi.