Coronavirus, l'Abruzzo si è risvegliato semideserto dopo la chiusura di negozi e bar imposta ieri sera dal Governo. Sembra che quasi tutti gli esercizi commerciali abbiano rispettato l'ordine della serrata. A Pescara corso Vittorio Emanuele, sempre pieno di vita, è oggi una via spettrale con pochissime persone di passaggio, molte con le mascherine. I supermarket stanno aprendo regolarmente e non ci sono particolari file di clienti in attesa anche perchè i rifornimenti sono garantiti. Prosegue invece la frenetica caccia alle mascherine. © RIPRODUZIONE RISERVATA