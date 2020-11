Coronavirus, in Abruzzo curva costante: altri 532 casi, 11 vittime

L’AQUILA - Sono 532 i nuovi casi di coronavirus emersi in Abruzzo dall’analisi di 4.410 tamponi. La percentuale di positività sul totale dei test analizzati si è attestata al 12,06%, in linea con quella di ieri (12,15%). Il totale casi da inizio emergenza è salito a 27.057.

I casi odierni hanno un’ età compresa tra 1 anno e 99 anni. Questa la distribuzione territoriale: 120 in provincia dell’Aquila, 50 in provincia di Chieti, 91 in provincia di Pescara, 241 in provincia di Teramo. I deceduti recenti sono 11: il totale sala a 879.

In aumento i guariti: sono 318 in più e il totale sale a 8.415. Sono 17.662 gli attualmente positivi (+201). Scendono i ricoveri ordinari: sono 680, 9 in meno di ieri, ma salgono quelli in terapia intensiva, da 74 a 77. 17.005 persone sono in isolamento domiciliare (+207).

Coronavirus, anziane contagiate trasferite da una casa di riposo all'altra: scatta la segnalazione alla Procura

Le localita' piu' colpite: Pescara con 34 casi, Giulianova con 31, Tortoreto con 31 e L'Aquila con 28.

© RIPRODUZIONE RISERVATA