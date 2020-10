Coronavirus, ancora 77 casi in Abruzzo: la metà in provincia dell'Aquila

L’AQUILA - Sono 77 i nuovi positivi al coronavirus in Abruzzi. Di questi 39 fanno riferimento alla provincia dell’Aquila, 16 a quella di Chieti, 7 a quella di Pescara, 13 a quella di Teramo. Per due le residenze sono in accertamento.

I ricoverati aumentano di 7 unità rispetto a ieri, arrivando a 124 (di cui 8 in terapia intensiva, in crescita di un caso).

1293 persone sono in isolamento domiciliare, 3153 dimessi/guariti, 1417 gli attualmente positivi, 223420 test complessivi.

I positivi di oggi hanno età compresa tra 4 e 86 anni.

