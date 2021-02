Con l'ordinanza della Regione di questa sera tutto l'Abruzzo torna arancione. Restano in lockdown, per la provincia di Pescara, Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Picciano, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani.

Nella provincia di Chieti Bucchianico, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina; in quella dell'Aquila il solo comune di Ateleta. Le Asl di Chieti e Teramo, poi, dovranno sottoporre a «specifico monitoraggio del rischio di trasmissione virale, con rivalutazione entro 48 ore», Atessa, Guardiagrele, Silvi, Pineto e Roseto.

Monitoraggio stretto, ma senza il limite delle 48 ore, anche per Pizzoli, Sulmona, Altino, Torino di Sangro, Orsogna, Vasto, San Salvo, Collecorvino, Loreto Aprutino, Tortoreto, Castellalto, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Teramo, Alba Adriatica.

