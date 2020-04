Coronavirus, altri 106 positivi dal record di tamponi: la discesa sarà più lenta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Non è stata una buona giornata quella di ieri sul fronte coronavirus. Stavolta all’aumentare dei casi positivi, che possono essere indice di una migliore ricerca degli stessi, non ha fatto da contraltare la riduzione dei ricoveri che era stata osservata nell’ultimo periodo. Il che lascia presagire un ulteriore dilatarsi dei tempi di chiusura della curva abruzzese.LEGGI ANCHE Tutti i numeri del contagio Va precisato che al momento non vi sono ritardi nell’esame dei tamponi . I casi a rischio considerati urgenti vengono analizzati immediatamente, anche grazie alla strumentazione in grado di fornire una risposta in 90 minuti.Ci sono poi i soggetti asintomatici e non considerati a rischio, sottoposti a test in via esclusivamente precauzionale: in tal senso si stanno analizzando oggi i tamponi eseguiti otto-dieci giorni fa, sempre in base a quanto previsto dalle linee guida.a Pescara, che consentirà di esaminare 2.400 test in 24 ore. La situazione, insomma, non sta peggiorando, ma probabilmente la discesa sarà meno rapida di quanto si potesse immaginare e prevedere.LEGGI ANCHE L'Aquila, dalle suore di clausura l'augurio via whatsapp Ieri sono stati registratia fronte di un record di tamponi esaminati, ben 1.101 (dai 300 circa delle prime settimane). La percentuale di contagi si è attestata al 9,6%, in linea con quella del giorno precedente (83 su 833, il 10%).Quello che è cambiato, e che va riferito in particolare alla specifica situazione che si è registrata a Ortona, dove è scoppiato un focolaio ospedaliero, è il numero dei ricoveri. Complessivamente quelli ordinari sono cresciuti di 10, da 305 a 315, dopo sette giorni calo consecutivi.LEGGI ANCHE La "bomba" di Ortona: 22 contagiati in ospedale E sono proprioa modificarsi con più evidenza, essendo passati da 77 a 91, +14. Si conferma il buon andamento nel Pescarese (-8 ricoveri) e nell’Aquilano (-2), mentre nel Teramo c’è stata una crescita di sei unità. Situazione praticamente invariata nelle terapie intensive: i pazienti critici sono 54, in crescita di uno (a Teramo).in regione, sono arrivati a 2.120. Ci sono ulteriori 8 decessi: una 80enne di Atri, un 78enne di Giulianova, un 65enne di Teramo, un 85enne di Spoltore, una 96enne di Montesilvano, un 66enne di Chieti, una 88enne di Roccaspinalveti, un 70enne di Manoppello. Salgono a 190 le persone guarito, in aumento di ulteriori 9 unità.Parte anche in Abruzzo la sperimentazione per valutare l'efficacia terapeutica e la sicurezza dell'icon plasma donato da pazienti guariti da Covid-19, per il trattamento di pazienti affetti da forme severe dell'infezione.Lo ha annunciato l'assessore alla Salute,Lo studio si basa sul presupposto che nel plasma dei pazienti guariti e immunizzati siano presenti con un titolo sufficientemente elevato i cosiddetti «anticorpi neutralizzanti specifici», che si ritiene abbiano la capacità di neutralizzare il virus Sars-Cov-2.Sul fronte della governance la Verì potrà avvalersi di un, di recente nomina. Si tratta del Gruppo di Coordinamento Regionale per l’emergenza sanitaria composto da(Commissione Nazionale Grandi rischi e Maxi Emergenze),(Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive Università La Sapienza Roma),Asl Chieti),(Asl Pescara),(Asl L’Aquila) e(Asl Teramo). Nei prossimi giorni saranno meglio chiariti compiti e obiettivi.Nel frattempo il governatoreha prorogato leabruzzesi fino al 19 aprile. Il governatore ha anche scritto al ministro Speranza per chiedere ancora la possibilità di accesso agli stabilimenti balneari per la manutenzione e opere propedeutiche alla riapertura.