In Abruzzo i contagi da Coronavirus hanno sfondato quota 500. Dice l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, che potremmo essere nel momento cruciale in regione: «Siamo pronti a gestire bene un'emergenza che è al punto apicale, secondo le curve fatte da statistici ed epidemiologi. Mi auguro che vada a stabilizzarsi nei prossimi giorni per poi scendere. Speriamo che la linea dopo una fase orizzontale inverta la tendenza. Siamo sul fronte 24 ore al giorno per contrastare il numero di pazienti contagiati che stiamo gestendo con ricoveri in reparto, sorveglianza a casa e, purtroppo, per i casi più gravi, rianimazione».Ieri c’è stato un nuovo aumento dei casi positivi: dai 65 del giorno precedente a 79. Uno fa riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 11 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 45 alla Asl di Pescara e 22 alla Asl di Teramo. Cresce anche il numero delle vittime, arrivate a 22. Una percentuale, stando così le cose, con 529 positivi, del 4,1%, in linea con le regioni più fortunate in questo senso. C’è un altro dato positivo nel report fornito dal servizio Tutela e Prevenzione della Salute della Regione: i ricoverati in terapia intensiva non crescono in modo esponenziale, ma restano stabili mentre si cerca di aumentare la disponibilità di posti letto, attualmente a quota 120. Dei 529 positivi, 193 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (19 in provincia dell’Aquila, 28 in provincia di Chieti, 130 in provincia di Pescara e 16 in provincia di Teramo); 46 in terapia intensiva (5 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 24 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo); gli altri 265 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (6 in provincia dell’Aquila, 46 in provincia di Chieti, 143 in provincia di Pescara e 70 in provincia di Teramo).Va aggiornato, come detto, l’elenco dei decessi: 2 uomini di Crecchio, un uomo e una donna di Ortona, un uomo e una donna di Pianella, una donna di Casoli, una donna di Paglieta, una donna e quattro uomini di Castiglione Messer Raimondo, un uomo di Chieti, un uomo di Collecorvino, un uomo di Nocciano, un uomo di Pineto, due donne di Montesilvano, un uomo di Pescara, un uomo di Città Sant’Angelo, e una donna di Guglionesi, in Molise. Sono 7 pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici sono diventati asintomatici) e 6 guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Dei casi positivi, 31 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 91 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 302 alla Asl di Pescara e 105 alla Asl di Teramo.