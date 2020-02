Avezzano, si scaldano con la sfuta a gas: morti ex commerciante e sua moglie

Ultimo aggiornamento: 13:03

Due morti ai, vicino ad, per monossido di carbonio. Si tratta due coniugi uccisi dalle esalazioni a causa di una. I corpi sono stati trovati poco fai dai carabinieri. Sono in corso indagini per capire cosa sia potuta avvenire l'immane tragedia.A dare l'allarme, questa mattina, è stata un'infermiera che era andata a casa della coppia: i due non rispondevano al companello e la. Aperta la porta per i due anziani coniugi non c'è stato nulla da fare. Il corpo dell'uomo è stato trovato in bagno, la donna era riversa in cucina. Forse i due anziani, molto noti a Luco dei Marsi, hanno inziato a sentirsi male e hanno tentato di chiamare i soccorsi o hanno cercato di prestarsi aiuto a vicenda. Le vittime hanno 91 e 88 anni: si tratta, commerciante molto noto ed ex concessionario di auto ad Avezzano e della moglieImmenso dolore nella piccola cittadina dove la coppia era molto conosciuta e amata.