L'auto si ribalta dopo l'impatto contro un muretto: coppia ferita

Coppia ferita in un incidetne stradale.Nel primo pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 17, nel tratto compreso tra Campli e Sant'Onofrio, nei pressi bivio per Cesenà, in provincia di teramo. Una Pegeout 108 è finita contro il muretto al lato della carreggiata, per poi ribaltarsi al centro della strada. La giovane coppia a bordo dell'auto ha riportato traumi e ferite che hanno reso necessario il trasporto all'ospedale Mazzini di Teramo con un'ambulanza della Croce Bianca di Teramo. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Campli per i rilievi dell'incidente.