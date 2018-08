Coppa Italia Serie C, tra Teramo e Fermana finisce senza reti 0-0

di Anja Cantagalli

Uno 0-0 per iniziare la stagione. La prima della stagione al Bonolis non porta gol al Teramo, che non riesce a superare la Fermana nel match di Coppa Italia.



La squadra di Zichella gioca una buona gara nelle intenzioni, non trovando la via del gol. L’occasione migliore capita al 37’ del primo tempo quando, dai piedi di Di Renzo, parte un bel destro a giro che finisce di un soffio a lato.



Ad inizio ripresa miracoloso intervento di Lewandowski a negare un gol fatto a Grieco, mentre Ginestra risponde al 20’ dicendo no a De Grazia da due passi.



La girandola di cambi non sortisce di fatto effetti (buon Piccioni da inizio ripresa), con il Teramo che tornerà in campo domenica prossima, salvo cambiamenti, a Rieti per la seconda gara di Coppa Italia.



TERAMO - FERMANA 0 - 0

Teramo: Lewandowski 7; Mantini 6, Altobelli 6, Speranza 6,5, Mastrilli 6; Spighi 6 (22’st Zenuni 6), Persia 6, De Grazia 6,5; Bacio Terracino 5,5 (29’st Cappa 6), Fratangelo 6 (1’st Piccioni 6,5), Di Renzo 6,5 (22’st Zecca sv). A disp.: Natale, Piacentini, Caidi, D’Andrea. All.: Zichella.

Fermana: Ginestra 6; Clemente 6, Soprano 6, Sarzi 6 (34’st Kacorri sv), Guerra 5; Zerbo 5,5, Grieco 6, Urbinati 5,5, Maurizi 5,5 (22’st Marozzi 5); Da Silva 5 (12’st Cognigni 5), Cremona 5 (22’st Nasic 5,5). A disp.: Basili, Mejas, Malavolta, Raccichini. All.: Destro.

Arbitro: Maranesi di Ciampino, 6.

Note: spettatori 853; ammoniti Persia, Grieco; recuperi 1’ e 5’.







Mercoledì 8 Agosto 2018



