“Il Modello L’Aquila: emergenza, ricostruzione, rigenerazione”. Convegno dell'Ordine degli Ingegneri

L'AQUILA L’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, domani 23 gennaio con inizio alle 15 all’Auditorium del Parco Renzo Piano in via delle Medaglie d’Oro, ha organizzato, congiuntamente con l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila il Convegno: “Il Modello L’Aquila - Emergenza, Ricostruzione, Rigenerazione”.

Interverranno il presidente nazionale del Consiglio nazionale ingegneri Ing. Domenico Perrini e il Vice presidente nazionale Ing. Elio Masciovecchio. Previsti i saluti di Roberto Santangelo, presidente del consiglio comunale e vice presidente del consiglio regionale e di Armando Zambrano Coordinatore nazionale ingegneri.

Il tema sulla gestione dell’emergenza, prevede gli interventi di Franco Gabrielli già Prefetto dell’Aquila: “La gestione dell’emergenza in comune capoluogo di Regione”; Massimo Cialente già Sindaco dell’Aquila: “La gestione comunale dell’emergenza a seguito di eventi calamitosi”; Mauro Dolce già direttore generale dipartimento di protezione civile: “Sistema nazionale per la gestione dell’emergenza a seguito di eventi calamitosi”.

Sul tema della ricostruzione parleranno: Andrea Prota del Consorzio Reluis: “La ricostruzione privata con il modello della filiera”; Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila: “La ricostruzione privata con il modello parametrico”; Marco Di Ludovico Consorzio Reluis: “Libro bianco sulla ricostruzione privata”; Antonio Mannella Consiglio nazionale ricerche: “Considerazioni e prospettive sulle attività di ricostruzione”.

Il tema sulla rigenerazione vedrà gli interventi di: Raffaello Fico Titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere: “La rigenerazione urbana nei comuni del cratere”.

Le conclusioni saranno affidate a Angelo Domenico Perrini Presidente del consiglio nazionale ingegneri, mentre il coordinamento dei lavori sarà curato da Pierluigi De Amicis Presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia dell’Aquila.

Sarà possibile accreditarsi per l'ottenimento di tre crediti formativi, iscrivendosi tramite il portale Isi formazione.

Sabrina Giangrande