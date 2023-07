Il ministro Lollobrigida al convegno "Appuntamento con il Bio" all'Aquila

L'AQUILA Si è svolto ieri, 5 luglio all'Aquila presso la sala ipogea del palazzo dell'Emiciclo, il convegno nazionale: "Appuntamento con il Bio" organizzato dal Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e dall'Ismea.

Durante l'evento sono stati presentati in anteprima gli ultimi numeri del settore biologico italiano contenuti nel rapporto "Bio In Cifre 2023".

E' stato un importante momento di confronto tra associazioni e istituzioni, in vista dell'adozione del Piano nazionale per la produzione biologica, che guiderà il settore verso gli obiettivi di sviluppo richiesti dalla strategia europea "Farm to Fork" e ribaditi nella legge nazionale del 9 marzo 2022.

Apertura e saluti istituzionali affidati al Vice presidente con delega all’Agricoltura della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente che ha evidenziato come in Abruzzo i dati sul biologico siano molto incoraggianti, raddoppiati negli ultimi anni; mentre i saluti della municipalità, sono stati presentati dall'Assessore all'ambiente, agricoltura e territorio del comune dell’Aquila Fabrizio Taranta.

Presente anche il Generale Daniel Melis Comandante dei Carabinieri per la tutela agroalimentare. Moderatore Ermanno Comegna, editorialista di Agricolae.

Entrando nel vivo dei lavori sono proseguiti gli interventi tecnici di Fabio Del Bravo, responsabile della Direzione servizi per lo sviluppo rurale di Ismea, di Antonio Zinni dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca della regione Abruzzo, Pietro Gasparri, Dirigente del Masaf.

Dopo i contributi tecnici di Ismea, Masaf e del Dipartimento agricoltura della regione Abruzzo è seguita una tavola rotonda sul posizionamento dell'agricoltura biologica nella strategia per lo sviluppo delle aree interne, cui si sono alternati gli interventi delle associazioni e delle organizzazioni professionali di settore: Federbio, Aiab, Assobio, Alleanza Cooperative Agroalimentari Italiane, Cia-Anabio, Coldiretti-Bio, Giovani Confagricoltura Aquila, Copagri-Anaprobio e Bio Abruzzo.

In conclusione l'atteso intervento del Ministro dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida in collegamento streaming che dopo essersi complimentato con il lavoro svolto dal sottosegretario D’Eramo ha evidenziato come «il biologico è un elemento portante di una strategia che vede la sostenibilità ambientale viaggiare in parallelo come correttamente si deve fare con una strategia di sostenibilità produttiva che tenga conto della necessità di garantire un’equilibrio sociale data dalla crescita della ricchezza che non può essere altro che il frutto dello sviluppo del mondo imprenditoriale ovviamente in questo quadro della filiera legata allo sviluppo del mondo dell’agricoltura», seguito dall’intervento del neo Commissario Ismea Livio Proietti e del Sottosegretario di Stato Luigi D'Eramo che ha spiegato come il «bio può essere un volano di sviluppo anche per le imprese delle aree interne montane e che a livello nazionale è stato raggiunto il 19% di superficie agricola coltivata a biologica, quindi se questa crescita continuerà potremo raggiungere la quota del 25% già nel 2027 ovvero tre anni prima del 2030, target europeo fissato dalla strategia farm to fork».

Sabrina Giangrande