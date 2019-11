Montorio, controlli del Noe al potabilizzatore

Questa mattina i carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Pescara hanno effettuato controlli di routine sul potabilizzatore di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. I militari, si sono serviti del sostegno tecnico dell'Arta e dei Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con il mezzo speciale del Nucleo Ncbr per le contaminazioni chimiche e per effettuare campionamenti e un’ispezione generale dell'impianto in località Colle di Croce. Le analisi non hanno evidenziato problemi di sorta, in più è stata confermata la perfetta efficienza del potabilizzatore e di conseguenza la sicurezza dell'acqua erogata. © RIPRODUZIONE RISERVATA