I militari del Nas all'ospedale San Pio di Vasto per ricostruire la catena dei contagi che ha portato al focolaio di Covid-19 e conseguente chiusura di Ortopedia. Il blitz dei militari c'è stato nella serata di mercoledì dopo che nel reparto si sono registrati 12 positivi (7 pazienti e 5 membri del personale). Sul caso è in corso anche l'indagine epidemiologica della Asl. I carabinieri del Nas intendono verificare, inoltre, il rispetto dei protocolli Covid nel reparto e nell'intera struttura. La serie di contagi sarebbe partita da una donna anziana proveniente da una Rsa del territorio risultata negativa al tampone rapido del Pronto soccorso e poi, invece, positiva al test successivo all'intervento al quale è stata sottoposta. I pazienti già sottoposti a intervento chirurgico sono stati trasferiti nel reparto di Malattie infettive; entro il fine settimana saranno trasferiti anche gli altri in modo da permettere la sanificazione del reparto. Sempre a Vasto la dirigente di un asilo privato ha disposto in via precauzionale la sospensione delle attività per 14 giorni dopo la positività dei genitori di un bambino. Il piccolo alunno, asintomatico, sarà sottoposto a tampone.

