Pugno di ferro del questore: controlli antidroga in tutte le scuole di Pescara

Nelle prossime settimane, tutti gli istituti superiori di Pescara – nessuno escluso – saranno controllati a tappeto da parte delle forze dell'ordine. Il questore Francesco Misiti, anche sulla base delle direttive emanate dal ministero dell'Interno sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che negli ultimi anni ha assunto connotazioni preoccupanti specie fra i più giovani, ha deciso infatti di rafforzare le attività di prevenzione e quindi di disporre mirati servizi nelle scuole. Servizi in realtà già avviati con la piena collaborazione della dirigenza scolastica. Ieri mattina, passato letteralmente al setaccio l'istituto tecnico Manthonè. La squadra mobile coadiuvata dal Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e dalla guardia di finanza con il prezioso contributo del cane antidroga Ketty ha ispezionato in lungo e in largo la scuola. Sono stati controllati i bagni e gli ambienti comuni, alcune aule e gli spazi esterni pertinenti alla struttura. All'interno di uno dei bagni, sono stati trovati e sequestrati 0.90 grammi di marijuana.