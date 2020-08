Controlli in aeroporto, sul volo dalla Romania 7 passeggeri rifiutano il tampone: segnalati alla Asl

Continua anche all’aeroporto di Pescara l’intensa attività di monitoraggio da parte della Asl, che ieri ha effettuato i tamponi ai passeggeri provenienti da Bucarest e Girona. Ieri mattina alle 12.13 sono stati effettuati i tamponi ai 40 passeggeri in arrivo dalla Romania, ma 7 di loro si sono rifiutati di sottoporsi al test e la polizia di frontiera ha fatto compilare loro un modulo per il diniego, consegnato poi al personale sanitario in servizio.

Nel pomeriggio, alle 15.05 è atterrato il volo dalla Spagna con 30 passeggeri a bordo, a cui è stato effettuato il tampone. Sabato invece era atterrato alle 15.30 il volo da Malta con 33 passeggeri a bordo, dei 68 prenotati. A tutti è stato effettuato il tampone e non si sono registrate criticità. Controlli a tutti quelli che tornano da Croazia e Grecia, che devono registrarsi sul sito della Regione e autodenunciarsi, sottoponendosi al tampone entro le 48 ore dal rientro in Italia. «La diagnosi - ricorda Paolo Fazii, primario del laboratorio di microbiologia e virologia di Pescara - è fondamentale, anche perché si sta abbassando l’età dei positivi e molti sono asintomatici o presentano pochi sintomi, ma costituiscono un pericoloso veicolo di trasmissione».

Sono 20 i nuovi positivi registrati ieri in Abruzzo, di questi 12 sono in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Pescara, mentre su uno si sta accertando la residenza. Non si registrano decessi, sono invece in tutto 32 i ricoverati, di cui 19 al Covid Hospital di Pescara e uno in terapia intensiva. Salgono a quota 300 i positivi in isolamento domiciliare.

