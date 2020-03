© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri infetti nella zona rossa teramana, in Abruzzo. Il numero dei contagiati a Castiglione Messer Raimondo sale a quota 32, un più ieri. Poi c’è Montefino con sette positivi su otto tamponi effettuati.sso tutti i nosocomi provinciali sia ai pazienti Covid positivi che come sappiamo tutti sTra i positivi ci sarebbe anche un veterinario di Notaresco che presta servizio per la Asl nel comune di Castiglione Messer Raimondo e a Roseto. Da quando si apprende l’uomo dopo alcuni giorni di febbre e forte tosse, due giorni fa è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive del Mazzini di Teramo. Nel contempo migliorano leggermente le condizioni di salute del Sindaco di Castiglione Vincendo D’ercole, mentre peggiorano quelle del primo cittadino di Montefino Ernesto Piccari. Che dice: «Mi è salita nuovamente la febbre a 39. Non sto bene. – continua Piccari – Eppure dal letto ho dovuto lavorare per cercare di far fronte all’emergenza maltempo. Mi sono dovuto rivolgere alla protezione civile e all’Anas, perché ho tutta la giunta e i dipendenti comunali in quarantena. Ho cerato, pur se malato di mettere su un piano B». Conclude Piccari «Per l’ennesima volta, torno a chiedere i tamponi a tappeto. Nel mio paese ne sono stati fatti solo otto. Sette sono risultavi positivi. L’ottavo, è stato fatto a mia moglie, che aspetta il risultato da sei giorni».