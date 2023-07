Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila: dall'oratorio dei salesiani ai "Cantieri dell’Immaginario"

L’AQUILA L’allestimento dell’opera si è tenuto presso il centro Salesiano in via Don Bosco all’Aquila dove sono state effettuate le prove a stretto contatto con più di 500 giovani tra i 6 e i 13 anni che frequentano l’oratorio nei mesi di giugno e luglio e il 14 luglio si è tenuta nella palestra una prova generale aperta per i ragazzi dell’oratorio.

Stiamo parlando de “La cambiale di matrimonio” che il Conservatorio di musica dell’Aquila “A. Casella” metterà in scena sabato 15 luglio presso la Scalinata di San Bernardino alle ore 21:30.

Si tratta di un’opera di Gioachino Rossini, farsa giocosa su libretto di Gaetano Rossi in atto unico. Direttore Guillaume Boulay. Regia Emanuele Di Muro. Orchestra del Conservatorio “A. Casella”. Interpreti: Sir Tobia Mill, negoziante (basso) Tonio Crisciotti; Fanny, di lui figlia (soprano) Marianna Volkova ; Edoardo Milfort, tenore Choi Sungji; Slook, negoziante americano (basso) Giulio Coletta; Norton, cassiere di Mill (basso) Nicola Valletta; Clarina, cameriera di Fannì (soprano) Rita Salvatore; e con Wang Ruozhou, Cui Zenfei, Noh Deokha, Virginia Pentuzzi.

Al fortepiano Giordano D’Alfonso. Maestro collaboratore Alessandro Valletta.

Il Conservatorio Casella nell’allestimento di una produzione operistica di grande fama e di effervescente esecuzione, affianca alla volontà di offrire al pubblico un pezzo della grande tradizione operistica italiana di per se non usuale nell’offerta musicale aquilana, la divulgazione culturale della musica attraverso la collaborazione con il campo estivo di Don Bosco diretto da don Stefano Pastorino.