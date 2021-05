25 Maggio 2021

di Ornella La Civita

(Lettura 1 minuto)







Lutto a Sulmona. Italo Di Carlo, maestro confetterie, è morto all’età di 84 anni al Santissima Annunziata di Chieti dove era ricoverato. Italo era nato il 12 giugno 1936 e aveva preso il timone della fabbrica di confetti Di Carlo alla morte del padre William, insieme alla sorella Clara, consolidando un’antichissima tradizione che si è tramandata nei secoli. Fu sempre lui ad aver tentato di portare l’esperienza di famiglia fuori dai confini nazionali, approdando negli Stati Uniti ma, poiché la vita, come raccontava, non sembrava compatibile con quello cui era

abituato, decise di tornare a casa e di implementare a Sulmona, la produzione.

E così fece. Infatti, sempre presente in laboratorio, Italo si è dedicato sì al confetto ma è riuscito a creare la delizia del torrone tenero al cioccolato. Prodotto della fabbrica sulmonese apprezzato ovunque. L'azienda, pur non rinunciando alle sue caratteristiche artigianali, con i suoi confetti, i fiori di confetto, i prodotti al cioccolato e i torroni, ha ormai raggiunto l'intero territorio nazionale superando i confini per affermarsi in quasi tutti

i Paesi europei ed in molti Paesi extra-europei.

A succedergli, nella gestione dell’antico confettificio, è stato nel 1995, il figlio William. Italo Di Carlo lascia la moglie Rosa e i figli William e Daniela. Il funerale ci sarà oggi alle 15 nella chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, mentre la salma è esposta nella Casa Funeraria di via Buco della Grotta.