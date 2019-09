Concorso sospetto alla Asl, indaga la Guardia di Finanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce nel mirino della procura di Pescara il concorso della Asl vinto l'11 settembre scorso dall'ex assessore comunale Simona Di Carlo, politicamente molto vicina al segretario cittadino del Pd, Moreno Di Pietrantonio nonché direttore dell'Unità operativa complessa del Serd. L'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, era stato indetto dall'azienda sanitaria il 27 giugno per un incarico a tempo determinato, per la durata di tre anni, da assegnare ad un collaboratore amministrativo professionale (cat. D) – Area Legale “per l'attuazione del Progetto Aziendale Piano Regionale Gioco D'Azzardo Patologico -Gap”. Progetto seguito proprio dal Servizio per le dipendenze, diretto da Di Pietrantonio. Di qui i forti sospetti accompagnati da una valanga di esposti che, ieri mattina, hanno fatto scattare perquisizioni e sequestri di documentazione da parte dei militari della guardia di finanza del comando provinciale, che di buon’ora si sono presentati alla Asl.cquisiti atti, delibere e un bel po' di fascicoli negli uffici del personale, degli Affari generali e legali. I finanzieri, in tarda mattinata, hanno fatto anche visita al Serd stesso per prendere altre carte. Carte riguardanti l'avviso vinto dall'ex assessore, ma anche un altro concorso, relativo sempre allo stesso progetto sul gioco d'azzardo e sempre per un incarico a tempo determinato della durata di tre anni, ma stavolta per un posto di collaboratore professionale-assistente sociale (cat. D). A coordinare l'inchiesta, condotta dalla finanza, il Sostituto procuratore Luca Sciarretta. Inchiesta che punta a verificare adesso, se come ipotizzato nelle denunce, quei concorsi sia stati realizzati su misura. Cuciti, insomma, addosso per quelli che poi dovevano risultare i vincitori o se comunque se si siano verificati dei favoritismi.