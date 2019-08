Concerto di Jovanotti a Montesilvano, oggi la riunione decisiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina alle 9,30 a Montesilvano si terrà l'atteso vertice in prefettura sull'evento musicale dell'anno, il concerto di Jovanotti. Presiederà il vice prefetto vicario Carlo Torlontano, presenti carabinieri, polizia, vigili del fuoco, polizia locale di Montesilvano e Asl. La commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo esaminerà il voluminoso faldone del sindaco Ottavio De Martinis, a sostegno della sua richiesta. Ovviamente saranno momenti di attesa estenuante per il primo cittadino, che sarà accompagnato da alcuni dirigenti comunali e dal capo della polizia urbana Nicola Casale. Quest'ultima sta lavorando da giorni a stretto contatto con De Martinis.In pratica ieri sera, fino a tarda ora, sono stati affrontati i vari aspetti che l'evento presenta e se si riuscirà a strappare l'ok dalla commissione, il merito sarà tutto del nuovo sindaco, che non è arretrato di un solo passo, quando mesi fa - in segreto - cominciò ad accarezzare l'idea di un mega spettacolo canoro, che avrebbe portato migliaia di persone in città. Convinto di farcela, ieri mattina ha fatto scattare il piano-parcheggi, passo fondamentale del programma di accoglienza. Si è svolto così l'ennesimo sopralluogo sulle aree cittadine, deputate ad accogliere migliaia di autovetture, che convergeranno a Montesilvano il prossimo 7 settembre. C'è tanto cemento in città, ma esistono ancora spazi liberi come quelli del Pp1 e attorno al palacongressi, all'ex mercato di via Michetti, alle spalle del Palaroma, in via Salentina, per citare i più capienti. E a questi va aggiunti i 2000 posti offerti dal Comune di Città Sant'Angelo.