Concerto evento a Pescara con il Coro Farthan di Marzabotto

PESCARA L’ARCA Associazione Regionale Cori d’Abruzzo organizza a Pescara un evento corale speciale con la partecipazione di uno dei gruppi femminili più originali, coinvolgenti ed apprezzati in Italia: il Coro Farthan Farthan di Marzabotto (BO diretto da Elide Melchioni.

L’appuntamento è per sabato 11 novembre presso la Chiesa di Sant’Andrea con inizio alle ore 21.

“Passi d’amore, passi di transumanza” è un affascinante viaggio attraverso canti del Sud Italia e non solo, che mostra le impronte musicali dei popoli in cammino, delle vere e proprie orme musicali lasciate nel tempo al loro passaggio. Passo dopo passo, che fossero conquistatori, nomadi, migranti o transumanti, tutta la musica sia colta che popolare porta dentro di sé le tracce del loro passaggio e le mutazioni che ciò ha comportato. Questo il contesto che fa da sfondo al programma proposto dal Coro Farthan, nominato “Coro Ambasciatore di Pace” per i messaggi che il coro stesso veicola con i suoi brani.

Il programma è frutto di studi e ricerche etnomusicologiche che la direttrice Elide Melchioni, ha compiuto fin dalla metà degli anni 90 sulla musica del Sud Italia e dei Balcani.

Il coro si avvale di Anna Palumbo alla fisarmonica, percussioni e di Antonio Stragapede alla chitarra e mandolino.

Il Coro Farthan nasce nel 2011 a Marzabotto per riunire vocalità creative e curiose della valle del Reno (BO).

Il nome è di origine etrusca e significa letteralmente genio, forza creativa.

Il repertorio della formazione “al femminile” si basa sul canto di tradizione orale, italiano e non solo. Nel 2016 è uscito il primo CD intitolato MEF – Massima Energia Femminile. Ha vinto vari premi fra i quali il prestigioso concorso corale di Vittorio Veneto e partecipa a programmi televisivi. Fra gli ultimi lavori si segnala la partecipazione allo spettacolo "Senza mezze misure" di e con Carlo Lucarelli.

"Il Coro Farthan ha un modo tutto suo di presentarsi al pubblico, una sua sicurezza nell'affrontare il palcoscenico che diventa spazio ove si compie un rito. L'ascolto si trasforma in esperienza e il repertorio è elemento di una drammaturgia che arriva diretta alla pancia di chi ascolta. È una rappresentazione del popolare e del femminile che coinvolge e chiama a far parte del racconto" (Choraliter n. 66, 2022)

L’evento fa parte delle numerose iniziative che l’Associazione Regionale Cori d’Abruzzo ha programmato per la celebrazione dei 40 anni di attività che troveranno il loro culmine a Pescara il 24 e 25 novembre prossimi. Una occasione straordinaria per lasciare coinvolgere dall’energia del Coro Farthan e dalla “Musica in cammino”. Ingresso libero