Comunali, oggi Salvini a Giulianova e Montesilvano. Sabato c'è Di Maio a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano i big, quelli che solo tre mesi fa si erano spesi nella campagna d'Abruzzo delle regionali e ora vengono richiamati a dare man forte ai propri candidati in vista della election day del 26 maggio. Oggi il primo a ripercorrere le tappe di quel pellegrinaggio in terra d'Abruzzo sarà Matteo Salvini. Il leader della Lega è atteso alle 19 a Giulianova, dove è già stato allestito il palco di piazza del Mare per il primo appuntamento elettorale della serata. Alle 21 il secondo comizio a Montesilvano, in Largo Venezuela. I temi da affrontare sono soprattutto quelli delle europee, che vedono il vice premier capolista in tutte le circoscrizioni. Ma Salvini torna in Abruzzo anche per dare man forte ai due candidati sindaci espressi proprio dalla Lega: Pietro Tribuiani a Giulianova, Ottavio De Martinis a Montesilvano.Prima del comizio di Montesilvano è previsto anche un incontro con il candidato sindaco del centrodestra al Comune di Pescara, Carlo Masci e con gli altri candidati al consiglio comunale. Ma sempre sotto il palco di Montesilvano. Insomma, nel mini tour del ministro dell'Interno non è in calendario nessuna tappa nel capoluogo adriatico, la città più grande d'Abruzzo. La "discriminante" nascerebbe dal fatto che Masci è candidato sindaco in quota Forza Italia, secondo gli accordi nazionali sottoscritti al tavolo romano, anche se la Lega è il primo sponsor (almeno stando ai sondaggi) tra gli alleati di coalizione. Come dire: «Prima i miei». Interpretazione che Gianfranco Giuliante, neo presidente di Tua e commissario della Lega a Pescara, cerca di allontanare con molta diplomazia: «Salvini non può essere ovunque. E' impegnato nella campagna elettorale per le europee che lo vede capolista in tutte le circoscrizione ed è chiaro che è costretto a scegliere in ogni regione solo alcune località in cui fare i suoi incontri. Del resto - osserva ancora Giuliante -, Montesilvano e Pescara sono sullo stesso lungomare...». Insomma, in casa Lega si cerca di allontanare ogni possibile incidente con il principale alleato di coalizione dopo le turbolenze che avevano preceduto la scelta del candidato governatore del centrodestra alle regionali del 10 febbraio scorso. Così, anche per Masci e gli altri si tratterà di fare un breve pellegrinaggio a Montesilvano per incontrare Salvini. Niente di male, appunto: solo un pezzetto di lungomare in più per varcare il confine.A dare una spinta a Masci è invece atteso l'arrivo in città di qualche big di Forza Italia. Nel 2003, quando fu candidato sindaco contro Luciano D'Alfonso, non mancò il sostegno di Silvio Berlusconi che si presentò addirittura due volte in città nel giro di due settimane per spingere Masci alla vittoria (poi sfumata nel turno di ballottaggio) dopo un duro scontro tra l'allora coordinatore regionale degli azzurri, Sabatino Aracu e l'ex sottosegretario Nino Sospiri, leader di Alleanza nazionale. Era ancora il tempo dei grandi comizi, e Berlusconi riempì per due volte piazza Salotto come avveniva in quegli anni solo per i concerti di Madonna. Al momento il senatore e coordinatore regionale degli azzurri, Nazario Pagano, esclude che il leader di Forza Italia (tra l'altro candidato alle europee) possa presentarsi a Pescara per dare un aiutino a Masci: "Berlusconi è ancora convalescente dopo il recente intervento chirurgico, ma chiederò". Proprio in città è invece atteso l'altro vice premier e capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio: appuntamento sabato prossimo, alle 20,30, in piazza Primo maggio. Anche il ministro del Lavoro tornerà in Abruzzo per la campagna elettorale delle europee e per sostenere la candidata sindaco dei 5 stelle, Erika Alessandrini, riproponendo così il duello a distanza con il suo alleato di governo che già alle regionali aveva visto i due rincorrersi tra le città e le contrade d'Abruzzo ma senza mai incrociarsi. Il caso Siri - che ha animato le stanze di Palazzo Chigi nelle ultime ore - rende tra l'altro improbabile che ciò possa accadere adesso. A sostengno della candidata sindaco del centrosinistra, Marinella Sclocco, sono invece attesi in città Pierluigi Bersani (il 21 maggio) e Nicola Zingaretti. Si sta solo lavorando per fare conciliare le date del segretario nazionale del Partito democratico con gli altri suoi impegni elettorali legati alle europee.