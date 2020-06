Chieti, il medico Diego Ferrara è il candidato sindaco del centrosinistra

Ultimo aggiornamento: 17 Giugno, 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è il candidato sindaco scelto daallediLa decisione deldi famiglia e attualeè arrivata nella tarda serata, anche se già da diversi mesi il suo nome era già comparso tra i probabili candidati della coalizione diFinora, pertanto, sono quattro i nomi in corsa per la fascia tricolore. Oltre a Ferrara,(alla guida di una coalizione con),(sostenuto da).All'inizio dellaper il, Ferrara era tornato sui suoi passi, ritirando la candidatura per dedicarsi totalmente ai pazienti. Adesso che la situazione è vicina alla normalità, la sua cadidatura è tornata in ballo e ha avuto il sigillo della coalizione, soprattutto dopo la mancata convergenza sul nome diattuale capogruppo di Chieti per Chieti, che nel 2015 è stato sconfitto al ballottaggio daDiego Ferrara - dice il segretario cittadino del Pd, Filippo Di Giovanni - è ufficialmente il candidato con il quale il Pd e la Lista Chieti per Chieti propongono agli alleati di affrontare la sfida delle amministrative di settembre. Certi che questa candidatura sia lapossibile in questa momento per la coalizione diauspichiamo che già da domani ci si possa cominciare a lavorare uniti per tornare al governo della città di Chieti»