La notte della Cometa in diretta ​web con il Gruppo Astrofili Frentani

È una visitatrice solitaria, proveniente dai confini più estremi dele sta incantando tutto il mondo. Domani lanel suo percorso di allontanamento dalsi avvicina costantemente allafino a raggiungere la distanza minima di 104 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Per l’occasione dell’incontro a distanza con Neowiseditrasmetterà l’evento in diretta su. «Una caratteristica importante – dicono gli Astrofili Frentani- è che lo spettacolo della cometa Neowise non è riservato solo a strumenti avanzati: tutti possono osservare questa, e possono anche fotografarla con una normale macchinetta fotografica, magari seguendo le indicazioni che saranno date nel corso della diretta. La C/2020 F3 Neowise ha un diametro di poco meno di cinque chilometri e, come tutte le comete, è composta principalmente di ghiaccio e polveri, cosa che è valso loro il nomignolo di. Proprio la loro composizione fa sì che, avvicinandosi al Sole, si formi la caratteristica coda, estesa per centinaia di migliaia di chilometri. Formatisi all’alba del Sistema Solare, circa, questi corpi celesti conservano la memoria di un antichissimo passato, e portano il ricordo di quando il Sole era ancora giovane. Quella che brilla nel cielo di questi giorni ha un’orbita fortemente ellittica, che, secondo i calcoli, la farà tornare dalle nostre parti non prima di 6.800 anni».