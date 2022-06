Coltellate tra cognati, per uno c'è bisogno di cento punti di sutura

Un'altra storia di accoltellamento è avvenuta domenica scorsa ad Avezzano tra cognati e per uno ci sono voluti un centinaio di punti di sutura per rimarginare le ferite riportate in varie parti del corpo. I fatti sarebbero avvenuti all'interno di un'abitazione nella zona Nord verso le 20,35 e i carabinieri della Compagnia di Avezzano, intervenuti sul posto, hanno sequestrato un coltello da cucina intriso di sangue con una lama lunga 25 centimetri.

I due sono stati indagati dalla Procura per lesioni gravi. Da una prima ricostruzione sembra che A.M, 50 anni, sia entrato nell'abitazione della sorella per alcuni chiarimenti e la discussione è subito degenerata e dalle parole si è passati ai coltelli. Il 50enne e il marito della donna, R.N. 60 anni, si sono sfidati a coltellate rimanendo ambedue feriti in varie parti del corpo.

Il 60enne, assistito dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, del foro di Avezzano, è stato raggiunto alla coscia sinistra e per questo è dovuto ricorrere alla cure dei medici del pronto soccorso di Avezzano che gli hanno somministrato diversi punti di sutura. E' andata peggio al cognato che invece è stato raggiunto in varie parti del corpo tanto che ha avuto la necessità di cento punti di sutura e il ricovero all'ospedale. E' rimasto ferito durante il violento scontro anche un ragazzo di 21 anni. Illesa la donna che ha cercato di dividere i contendenti ma con scarso successo.