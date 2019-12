Teramo, lascia soldi e costoso orologio nell’armadietto della palestra: furto da 15mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo da 15mila euro in pieno centro a Teramo. Lo scassinatore segue la vittima, un famoso imprenditore del settore beauty, in palestra: forza l’armadietto, preleva un Rolex, contanti, alcuni effetti personali e la chiave dell’auto, dove all’interno c’era un borsellino contenente altri soldi. Poi scappa con la refurtiva senza farsi mai inquadrare dalle telecamere di videosorveglianza.Gli agenti della squadra mobile e della scientifica della polizia di stato indagano sul furto messo a segno nel pomeriggio di ieri all'interno di una nota e frequentata palestra cittadina. Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere dell'impianto a circuito chiuso per individuare il ladro. Il colpo ha fruttato 15mila euro, che consiste in, un costoso orologio Rolex, chiuso dentro un armadietto dello spogliatoio con altri effetti personali, e una somma in contanti trafugata invece da una borsa trovata all'interno dell’auto del cliente, parcheggiata all'esterno della struttura sportiva: il ladro nell'armadietto avrebbe trovato le chiavi dell'auto. Gli investigatori ipotizzano che il colpo sia stato studiato e preparato con cura. Ipotesi avvalorata anche dal fatto che gli arti armadietti non hanno subito nessuna infrazione.