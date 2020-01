Colpito da infarto alla stazione, salvato da due infermieri passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpito da infarto alla stazione centrale a Pescara, deve la vita a due infermieri che si trovavano allo stesso binario in attesa del treno e che, fronteggiata la prima emergenza, lo hanno affidato alle cure degli esperti colleghi del 118 giuti sul posto in breve tempo con l’ambulanza. Protagonista e vittima dell’accaduto un 67enne originario di Lecce ma residente a Bucchianico, sopravvissuto all’attacco cardiaco ma ancora costretto a lottare per la vita: è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito.Finora la fortuna lo ha assistito: destino ha voluto, ieri alle 5,45, che nelle vicinanze ci fossero due infermieri - un uomo e una donna, M.C. E G.E., entrambi di origine pugliese - in attesa del treno Freccia d’argento per raggiungere Pesaro, dove li attendeva il concorso per la Asl di Chieti. L’uomo si è accasciato a terra all’improvviso e immediatamente è stato soccorso dai due infermieri che hanno subito adottato le tecniche di rianimazione. Apprezzata e fondamentale anche la prontezza del capotreno che si è subito reso conto della drammatica situazione e ha fornito un defibrillatore ai due operatori. Quando poco dopo è arrivata l’ambulanza del 118 l’uomo è stato stabilizzato e poi trasportato in ospedale dov’è stato sottoposto alle cure intensive del caso.