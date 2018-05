Colonnello torna in Grecia: l'allenatore è a un passo dalla panchina dell'Apollon Smirne

PESCARA Gianluca Colonnello sta per tornare in panchina, e potrebbe farlo in grande stile. L'ex difensore del Pescara, originario di Tollo e cresciuto nel Francavilla, è in Grecia e nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto con l'Apollon Smirne, club di Superliga, la serie A ellenica.



Per Colonnello non sarebbe la prima volta in terra greca, ma la prima in una massima serie sì. Il tecnico abruzzese finora ha allenatore nelle categorie minori, dalle giovanili del Siena al Borgo a Buggiano (Lega Pro), prima di debuttare in serie B nella prima parte della stagione 2016/2017 con il Pisa.



In queste ore è a colloquio con il presidente dell'Apollon assieme al suo agente, Isaak Kanakidis, e attende la chiamata dalla società per terminare la trattativa (la scelta è tra l'ex biancazzurro e un tecnico tedesco).



Colonnello dovrebbe quindi avere l'opportunità di confrontarsi con grandi realtà del calcio internazionale come Aek Atene, Olympiakos e Paok Salonicco: la grande chance della sua carriera in panchina, dopo le tante stagioni di A e B da calciatore con Pescara, Perugia e Lecce.

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:10



