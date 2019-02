San Benedetto dei Marsi, ritrovato nel fiume il corpo di Collinzio D'Orazio

SAN BENEDETTO DEI MARSI - E' stato ritrovato nelle acque del fiume Giovenco, a pochi metri dalla sua intersezione con il canale di irrigazione denominato Piccola Cinta, il corpo di Collinzio D'Orazio, l'uomo di 51 anni di San Benedetto dei Marsi scomparso il 1 febbraio scorso in circostanze misteriose. Da una prima ricognizione sul cadavere non sembrano presenti segni di morte violenta. E' stato rinvenuto dai carabinieri subacquei di Pescara, in collaborazione con l'Arma territoriale. L'intervento dei sub era stato deciso nell'ultimo vertice in Prefettura. Dall'autopsia si avranno ulteriori informazioni. C'è un fascicolo aperto per omicidio. Il corpo è stato trasportato all'obitorio di Avezzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ultimo aggiornamento: 19:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA