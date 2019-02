Collinzio scomparso, perquisita l'auto dei due che gli hanno dato un passaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Summit in Prefettura per fare il punto sulle ricerche dopo la scomparsa di Collinzio D’Orazio , 51 anni di San Benedetto dei Marsi. Sono passati 16 giorni e nonostante le continue ricerche della protezione civile in tutto il territorio l’uomo è sparito nel nulla. Ieri il sindaco, Quirino D’Orazio, dopo l’incontro in Prefettura ha diramato un comunicato rivolto a tutti i cittadini: «Si è deciso di prolungare le ricerche ancora per qualche giorno. Il territorio periferico di San Benedetto dei Marsi è stato ampiamente battuto, ma di Collinzio - precisa- purtroppo ancora nessuna traccia. Resta da passare al setaccio il centro abitato del nostro Paese. Non si può escludere che la persona scomparsa possa aver trovato rifugio all'interno di garage, magazzini, box auto, stalle, fienili, pollai, siti recintati, seconde case, scantinati, caseggiati rurali e pertinenze varie poco frequentati dai rispettivi proprietari. Per questo motivo - continua - rivolgo ai cittadini di San Benedetto dei Marsi ed a quelli dei paesi limitrofi, proprietari o utilizzatori, a qualunque titolo, delle dette tipologie di fabbricati il caloroso appello di andare a verificare personalmente se Collinzio D'Orazio, la notte della scomparsa, vi si possa essere intrufolato».Sul fronte delle indagini la Procura della Repubblica, Pm Lara Seccacini, ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario. I carabinieri della compagnia di Avezzano qualche giorno fa , invece, hanno sequestrato a due giovani del loco un cellulare e alcuni indumenti. E’ stata anche perquisita l’auto dove il 51enne è stato visto salire l'ultima volta. I due giovani non risultano indagati. Della vicenda si è anche interessata la trasmissione "Chi l'ha visto?" e “ La Vita in Diretta”. La madre durante il collegamento con Rai Tre ha raccontato che la sera della scomparsa (primo febbraio) ha chiamato il figlio per andare a tavola, ma tra i due è nata una discussione e per calmarsi D'Orazio ha detto di voler uscire per andare a fare un giro, ma non è più rientrato a casa. Manlio Biancone