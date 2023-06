Collepietro, grande successo manifestazione 'Il Filo che Lega'

Mercoledì 7 Giugno 2023, 17:45







Domenica scorsa, nella suggestiva cornice del piccolo borgo montano di Collepietro, si è svolta la cerimonia inaugurale del progetto “il filo che lega”. Un’iniziativa spontanea nata da un gruppo di donne affezionate alle tradizioni culturali dei borghi, simpaticamente autodefinitesi “uncinettine” che, in forma meramente volontaria e senza alcuno scopo di lucro, hanno deciso di unirsi per realizzare lavori all’uncinetto, con il solo intento di conservarne la bellezza, di divulgare e tramandare ai giovani questa tradizione che pian piano andava scomparendo, realizzando nel contempo un costruttivo momento di inclusione sociale. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, è stata avviata a gennaio scorso ed ha visto la partecipazione corale ed entusiasta di oltre 40 volontarie che hanno realizzato più di 850 centrini, uno diverso dall’altro. Vere e proprie “opere d’arte” che hanno trovato collocazione in due istallazioni aeree di grande impatto estetico ed emozionale, ammirabili da due punti di osservazione sottostanti, allestiti con le stesse tecniche di ricamo. L’istallazione rimarrà visibile per tutta l’estate nel centro storico di Collepietro. All’evento inaugurale, avviato con il saluto di benvenuto del Sindaco di Collepietro, Mauro Colangeli, erano presenti il Senatore Giudo Quintino Liris, che si è intrattenuto a lungo con le “uncinettine” apprezzandone la simpatia, la spontaneità e la bellezza del lavoro svolto, del Consigliere Claudia Pagliariccio, che ha portato il saluto e il plauso del sindaco del capoluogo aquilano Pierluigi Biondi, del Commissario della Comunità Montana Montagne di L’Aquila, Paolo Federico, sindaco del vicino borgo di Navelli che a sua volta si è detto ammirato della splendida opera, nata dalle mani esperte delle nostre donne, sottolineando come tali encomiabili iniziative valorizzano le traduzioni storiche dei nostri piccoli borghi, la cui comunione d’intenti rappresenta il vero volano della crescita turistica della nostra comunità. Erano altresì presenti gli amici Alessandro Pernetta sindaco di Caporciano e Vincenzo Colorizio, presidente dell’Associazione Nazionale “Borghi del Respiro”, nella quale il Comune di Collepietro è stato recentemente accolto. La cerimonia, proseguita con la visita dei luoghi caratteristici del grazioso centro storico e un brindisi benaugurante, si è chiusa con la benedizione dell’istallazione officiata dal parroco Don Oreste Stincone.