Esplode bombola in una casa di Collecorvino: marito e moglie ustionati

Esplosione in una casa a Collecorvino, in provincia di Pescara. Questo pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Penne è intervenuta in via Milano 30, di Collecorvino per l'esplosione in una abitazione dovuta a una bombola a Gpl. In casa c'erano due persone, martio e moglie rimasti feriti. La squadra intervenuta su posto ha messo in sicurezza la zona per consentire al personale del 118 di prestare le prime ai coniugi, poi trasportati in ospedale. Il marito, gravissimo, è stato portato in elicottero all'ospedale di Chieti, la moglie è ricoverata a Pescara in condizioni stabili che non desterebbero preoccupazioni. Sul posto il funzionario di guardia dei vigili del fuoco per ricostruire l'esatta dinamica insieme ai carabinieri.



APPROFONDIMENTI TERAMO Morta l'albergatrice ustionata dopo aver acceso il fuoco per... L'INTERVENTO Teramo, esplode bombola del gas: incendio devasta abitazione