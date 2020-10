Influenza, anziani e bambini affollati per fare il vaccino

Ormai quasi tutti vogliono sottoposti alla vaccinazione contro l’influenza per cui, specie in questi giorni, e davanti agli uffici preposti, si stanno formando delle file incredibili. A Giulianova la scelta , come sede, è caduta all’ex Ospizio marino, dove giornalmente si stanno formando le file, Sono arrivate numerose segnalazioni di persone una dietro l’altra in attesa del proprio turno. Al mattino c’era anche una coppia di anziani, marito e moglie, che attendevano pazientemente sotto braccio.

Ed ancora nel pomeriggio c’era chi segnalava «al momento sono le 14,15 e nel piazzale ci sono almeno cinquanta persone in attesa dell'apertura pomeridiana delle 15. In un momento in cui non si possono fare assembramenti, si dà la colpa dei contagi a scuola, palestre e piscine, davanti al distretto sanitario si fanno affollare sotto il sole anziani e bambini quando sarebbe bastato dare un appuntamento previa prenotazione». Tra l’altro, da quello che si è appreso, a svolgere questo lavoro all’interno ci sono solo un medico e un’infermiera. Questo ieri, oggi va un po' meglio.

