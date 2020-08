Nascondeva la cocaina nel paccherto di sigarette, arrestato. L'uomo è stato intercettato nella zona di Altino. Ancora controlli sul territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Lanciano. I militari guidati dal capitano Vincenzo Orlando, nel pomeriggio di ieri, nel corso di uno servizio anti droga in località Selva di Altino hanno intercettato un’utilitaria Fiat Punto con a bordo un uomo che procedeva velocemente in direzione Piane d’Archi.

Costa dei Trabocchi e movida, allarme droga sintetica imbevuta nei fazzoletti di carta

L'auto è stata raggiunta e sottoposta a controllo. Il conducente era molto nervoso così i carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare: nascosto sotto la scatola dello sterzo, un pacchetto di sigarette contenente un involucro in plastica con all’interno circa 8 grammi di cocaina. La perquisizione è stata pertanto estesa all’abitazione dell’uomo e anche qui i carabinieri hanno trovato altri 3 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione a conferma della finalità di spaccio della droga sequestrata. Mauro Tucci, 53 anni, di Perano è stato arrestato e, su disposizione della procura di Lanciano, tradotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo previsti per la mattinata di oggi. Sono in corso verifiche per stabilire la provenienza dello stupefacente, sicuramente destinato alla zona frentana.

Ultimo aggiornamento: 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA