Cocaina ai clienti contattati sui social, tre arresti all'Aquila

Ancora un canale di spaccio di cocaina stroncato all'Aquila. I carabinieri hanno arrestato (uno in carcere e due ai domiciliari) tre giovani albanesi. Un quarto giovane risulta ancora latitante. L'indagine si è sviluppata lo scorso inverno a seguito dell'arresto in flagranza di spaccio di sostanza stupefacente di un appartenente al gruppo a Coppito e al sequestro di 8 mila euro in contanti.

Le indagini, anche da un punto di vista tecnico con l'analisi dei cellulari sequestrati, ha dato modo ai militari di ricostruire il traffico e lo smercio della cocaina che ha riguardato le zone di Coppito e luoghi di maggiore aggregazione della città. Gli indagati coinvolti venivano contattati dagli acquirenti specialmente sulle piattaforme social, nel tentativo di sfuggire ai controlli telefonici. I successivi incontri con i compratori hanno interessato sempre luoghi differenti, raggiunti dagli spacciatori con le sole dosi necessarie alle singole vendite. Tale accorgimento è stato attuato al fine di subire una semplice segnalazione come assuntori qualora fossero incappati in eventuali controlli.