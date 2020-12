Avezzano, trovato un chilo di cocaina in casa: arrestata madre di due figli

Nascondevano in casa più di un chilo di cocaina: arrestati due uomini e una donna di nazionalità marocchina, sui 30 anni. La Squadra Anticrimine del Commissariato di Avezzano ha rinvenuta in una abitazione ad Avezzano il quantitativo di droga e 15 mila euro in contanti oltre il materiale occorrente per confezionare le dosi. Ora i due marocchini sono stati trasferiti in carcere mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari. Gli arrestati sono difesi dagli avvocati Roberto Verdecchia e Mauro Ceci. Dalle prime informazioni i tre stranieri erano stati fermati , in pieno centro, dalla polizia locale che ha chiesto a sua volta l’intervento della Polizia di Stato.cI tre erano da tempo tenuti sotto controllo dalla polizia per i loro frequenti spostamenti. La donna ha anche due bambini piccoli.



