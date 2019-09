Clima, migliaia di studenti abruzzesi sfilano a Pescara

Alcune migliaia di studenti, di cui molti provenienti da fuori regione e arrivati a Pescara con decine di pullman, e giovani attivisti di Fridays For Future Pescara stanno dando vita questa mattina al Terzo Sciopero Globale per il Clima, rispondendo alle istanze nazionali ed internazionali per una settimana di mobilitazione. Tantissimi gli striscioni esposti dai ragazzi che chiedono risposte serie e concrete ai governanti per non far soffocare il pianeta. Al lungo corteo che, partito dalla zona della Madonnina, si concluderà in Piazza della Rinascita, stanno partecipando diversi esponenti di sindacati, partiti, e associazioni ambientaliste. © RIPRODUZIONE RISERVATA