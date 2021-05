Pescara, cliente no-mask scaraventa contro gli scaffali il commesso che lo invita a coprirsi la bocca

Entrano in tre, due donne e un accompagnatore, privo di mascherina. Il commesso di Footlocker, in corso Umberto, a Pescara, lo richiama alle regole e lui, un 43enne di Terlizzi, per tutta risposta lo prende a spintoni fino a farlo rovinare contro gli scaffali del negozio. Il commesso è finito in ospedale, l'aggressore no mask è stato identificato dalla squadra volante e sarà verosimilmente denunciato dalla vittima. Per il mancato uso della mascherina è scattata la multa.

Inoltre panico, sempre nel pomeriggio di ieri a Pescara, tra i tavolini dei bar di piazza Salotto: un gambiano completamente ubriaco ha dato in escandescenze provocando il fuggi fuggi generale. Al termine dello show, il bilancio è di un paio di sedie rotte. Polizia impegnata anche in zona tribunale, per una manifestazione della galassia negazionista e no mask legata al movimento Governo del popolo. Alcuni partecipanti sono stati multati per il mancato uso della mascherina.

