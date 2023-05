Claudio Luciani, padre di due figli scomparso da una settimana a Sulmona: lo cercano anche con i droni

E’ sparito da ormai quasi una settimana, da quando almeno, martedì scorso, alcuni residenti lo hanno visto sistemare del materiale nel magazzino che usava come deposito sotto la sua abitazione di via Gorizia. Da allora, però, di Claudio Luciani, cinquantasette anni originario del chietino, ma residente a Sulmona da molti anni, non si hanno più tracce. I vigili del fuoco con i reparti Sapr e i droni lo stanno cercando da due giorni in modo assiduo su tutto il territorio comunale e in particolare battendo palmo palmo la vasta area di vegetazione che costeggia il fiume alle spalle della abitazione.

Una ricerca non facile, né facilitata dalle intense precipitazioni di pioggia registrare nelle ultime quarantotto ore che hanno reso difficile addentrarsi nelle zone più impervie del parco fluviale e che, man mano che passano le ore, aumentano la preoccupazione sull’epilogo delle ricerche.

Perché l’uomo potrebbe aver avuto un malore o un incidente mentre camminava e non essere riuscito a chiamare aiuto. A meno che, ipotesi da non scartare, Luciani abbia deciso di mettere in atto un gesto autolesionistico estremo.

Di certo c’è che non si è allontanato con il suo furgone, ancora parcheggiato in via Gorizia: piuttosto si deve essere incamminato a piedi nel circondario e qui potrebbe essere scivolato nel fiume. Le sue condizioni fisiche, d’altronde, non erano eccellenti: l’uomo usciva da un infortunio ad un braccio e, da una ricognizione in casa, sono stati trovati diversi cartoni di vino vuoti, anche se non si sa in che arco temporale siano stati consumati. Sposato e divorziato a Sulmona, con due figli, Luciani si era allontanato già in passato dal suo domicilio, facendo perdere le tracce per qualche giorno, ma mai così a lungo.

Chi lo conosce dice che il cinquantasettenne, artigiano idraulico che lavorava in proprio o per ditte edili, ha un carattere molto chiuso e il suo umore era cambiato molto dopo aver contratto e superato il Covid, diventando ancora più introverso. Insieme ai reparti dei vigili del fuoco, sul campo con oltre venti uomini, stanno coordinando le operazioni anche i carabinieri della compagnia di Sulmona, impegnati perlopiù a cercare di capire possibili diverse letture del suo allontanamento. In casa non è stato trovato nessun biglietto, né indizio che faccia pensare alla volontà di sparire. Luciani potrebbe essere uscito per una semplice passeggiata ed essere però rimasto incastrato in un incidente.