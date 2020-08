Addio a Claudia, moglie del collega Francesco Marcozzi: era stata l'anima di Radio Giulianova

Se ne è andata questa notte Claudia Ariozzi, moglie del giornalista Francesco Marcozzi. Aveva 76 anni e con il marito ha fatto diventare grande Radio Giulianova, dove Claudia ha lavorato come amministratrice per 43 anni. Conosceva molto bene l'informazione per aver curato per così tanto tempo l'aspetto tecnico e organizzativo. Era una donna solare, sempre disponibile con tutti, una persona che sapeva guardare oltre.

Da qualche giorno Claudia era ricoverata in ospedale, ad Atri, dopo un improvviso malore che ha provato a combattere con tutta la sua tenacia, ha resistito come solo lei sapeva affrontare le difficoltà della vita, ma la malattia questa volta è stata più forte di lei e l'ha portata via dagli affetti più cari: il marito e i figli Azzurra, nata dal secondo matrimonio con Francesco Marcozzi, e Iwan e Debora avuti dalle prime nozze. Claudia è morta nel giorno dell'anniversario di matrimonio con Francesco - oggi 16 agosto avrebbero festeggiato 20 anni di vita insieme - e nel giorno del compleanno della figlia Azzurra, alla quale la legava affetto e complicità profondi. A distanza di due mesi è il secondo lutto che colpisce la famiglia Marcozzi, due mesi fa era morta la sorella di Francesco, la professoressa Sofia Marcozzi Gasparrini, 80 anni, insegnante di inglese molto amata.



«La nostra musa ispiratrice ci ha lasciato - scrive Radio G sul suo profilo Facebook - la nostra Claudia, donna gentile, elegante e generosa è partita per un nuovo viaggio. Grazie di tutto. Nel tuo nome continueremo il nostro cammino. Le trasmissioni sono interrotte in segno di lutto».

Claudia è morta questa notte dopo l'una e lascia il ricordo del suo sorriso aperto, come era il suo carattere, generoso e garbato. Il funerale è domani lunedì 17 agosto alle ora 16,30 nel Santuario dello Splendore di Giulianova.

