Grazia muore a 42 anni in ospedale: era stata operata alla tiroide. Donati gli organi

Muore a 42 anni per le complicanze di un intervento alla tiroide che, in un primo momento, era ben riuscito. In lutto Civitella Roveto, paese in provincia dell'Aquila, per la scomparsa di Grazia Sabatini, impiegata, mamma di una bambina di 11 anni. Un dramma atroce per il marito Giovanni Mariani che si è affidato all'avvocato Berardino Terra per fare luce su quanto accaduto all'ospedale Sant'Andrea di Roma dove la donna è stata ricoverata e operata mercoledì scorso per un intervento programmato alla tiroide. Sembrava tutto andato bene, la donna - come ha poi raccontato il marito - lamentava solo «un fastidio alla gola», il giorno dopo sarebbe sopraggiunto l'improvviso aggravamento e il nuovo intervento che non ha avuto esito positivo. La situazione clinica è precipitata drammaticamente tanto che il marito, dopo il periodo di osservazione previsto dalla legge, ha acconsentito alla donazione degli organi, ultimo atto d'amore di una donna che ha sempre vissuto per gli altri e con gli altri. Una famiglia distrutta dal dolore che ora vuole la verità e per questo il marito, assistito dal legale Terra, ha presentato denuncia contro ignoti, con ipotesi di omicidio colposo, alla stazione carabinieri di Civitella Roveto che la trasmetteranno per competenza a Roma. La famiglia ha nominato come medico legale di parte, Giuseppe Stornelli di Avezzano. Sarà poi il magistrato a stabilire se sarà necessaria l'autopsia o basterà il riscontro diagnostico che solitamente viene effettuato dall'ospedale, struttura che per prima vuole fare luce sulle cause del decesso.

Sotto choc la comunità marsicana. Il sindaco Pierluigi Oddi ha pubblicato un lungo post sul suo profilo facebook dove ricorda quella bellissima sulla cui morte dovrà essere fatta luce. «Quando se ne va una giovane madre, davanti a una simile tragedia, ogni parola diventa superflua.Oggi è scomparsa la cara amica Grazia, strappata così presto all’amore della giovanissima figlia Veronica, del marito Giovanni, dei genitori, delle sorelle e di tutti i suoi cari.

Ci lascia una brava persona, una giovane e premurosa mamma, una donna dolce e sensibile, che, per sua precisa volontà, con l’ultimo gesto di grande generosità, ha donato i suoi organi. Oggi per Civitella è una giornata di lutto. C’è poco da capire, è difficile comprendere questa tragedia e la dimensione di un dolore devastante che ha colpito le famiglie Sabatini, Mariani e Silvestri, alle quali siamo tutti immensamente vicini in questo delicato e triste momento. Nell’interpretare il sentimento di profondo cordoglio dell'intera cittadinanza, sarà disposto il lutto cittadino per la giornata nella quale verranno celebrati i funerali, con invito ai cittadini ad esprimere la loro partecipazione in segno di raccoglimento e rispetto» dice il post firmato dal sindaco e dall' Amministrazione comunale