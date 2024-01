Spara al cinghiale e ferisce cacciatore di 58 anni: portato a spalla dagli amici fino all'ambulanza

Un cacciatore è stato ferito sulle montagne di Civitella Roveto, in provincia dell'Aquila. L'uomo - 58 anni - è grave ma vigile: è stato portato a spalla dagli amici verso la strada dove attendeva l'ambulanza per i soccorsi. Ora è ricoverato in ospedale: la prognosi è riservata. Il ferimento è avvenuto durante una battuta di caccia al cinghiale in una zona molto impervia di San Vincenzo Valle Roveto. Un cacciatore della squadra avrebbe scambiato il 58enne per un cinghiale e ha sparto ferendolo all'addome. L'uomo ferito risiede a San Vincenzo Valle Roveto

