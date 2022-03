Rogo durante la festa per i cento giorni alla maturità: ragazzo ustionato al volto

Sono stati attimi di vero terrore quelli vissuti nella tarda serata di sabato in un’abitazione di campagna in contrada Giardino di Città Sant’Angelo, nell'area metropolitana di Pescara, dove si è sviluppato un incendio mentre era in corso una festa di ragazzi giovanissimi. Uno dei ragazzi, ustionato al volto, è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. In base a quanto ricostruito dai carabinieri, la comitiva composta da 12 diciottenni aveva preso in affitto la villetta per festeggiare i cento giorni all’esame di maturità. Da una pentola con olio bollente, lasciata inavvertitamente sul fuoco, si è sviluppato un principio di incendio. Nel tentativo di spegnere le fiamme con dell’acqua i ragazzi hanno finito per peggiorare le cose, con il rischio di mandare a fuoco l’intera casa. Per uno di loro le conseguenze avrebbero potuto essere davvero gravi.