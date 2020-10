Coronavirus, cinque medici e un’infermiera positivi: 350 persone in quarantena

Sono 5 i medici risultati postivi nella giornata di ieri al Coronavirus nel Teramano. Due sono medici di base che lavorano al poliambulatorio di base di Montorio, uno al distretto sanitario di circonvallazione Ragusa a Teramo, uno del pronto soccorso del Mazzini e l’altro di chirurgia toracica delle stesse nosocomio.

La situazione più grave al momento è a Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Oltre ai due medici è risultata positiva una infermiera ed altre 8 persone. In totale sono 11. A renderlo noto il neo sindaco Fabio Altitonante, che in una nota «Con il supporto dell’Asl siamo riusciti a fare un tracciamento di chi ha avuto contatti diretti con i positivi Covid – continua il primo cittadino - in 350 devono fare l’isolamento fiduciario, molti sono già stati contattati tramite sms, gli altri saranno chiamati nelle prossime ore. Nei prossimi due giorni l’Asl, con un grande lavoro organizzativo, riuscirà a fare i tamponi a tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA