Dal 2 maggio al cinema, The Bunker Game, del regista abruzzese Roberto Zazzara

Uscito a febbraio nei cinema in Russia, Polonia e in America come prima pellicola italiana sulla piattaforma Shudder, da poco presentato in anteprima nazionale al Comicon di Napoli dove ha riscosso grande successo, The Bunker Game, il film del regista abruzzese Roberto Zazzara, arriva nelle sale come evento unico il 2 e 3 maggio, vantando nel cast internazionale la presenza di Gaia Weiss, Lorenzo Richelmy e Serena De Ferrari.Distribuito in Italia da Eagle Pictures che è anche co-produttore insieme a Be Cool, The Bunker Game, si presenta al pubblico nella veste del thriller-horror italiano, un genere figlio di Mario Bava e Dario Argento, ma attualizzato nei personaggi e nella trama, che manca nei diari cinematografici nazionali degli ultimi anni.

Scritto insieme a Davide Orsini, noto sceneggiatore di Teramo (In fondo al bosco, Il legame, Generazione 56K), The Bunker Game è un film di forti sensazioni, emozioni e paure, di ricordi e speranze rinchiusi sottoterra, lungo i chilometri di gallerie antiatomiche del monte Soratte, un enorme bunker sotterraneo, appena fuori Roma, dalla lunga storia, fatto costruire da Benito Mussolini, come suo rifugio e occupato dai nazisti.

«Ho camminato da solo, attraverso quei tunnel bui e vuoti – racconta Zazzara – scoprendo i detriti delle vite di altre persone, vissute e morte lì in altre epoche, eppure presenti, in un tempo fuori dal tempo. Ammetto di aver avuto paura, e ho voluto trasmettere al pubblico quelle sensazioni, attraverso un racconto personale e universale. La maternità, la ciclicità della vita, la paura che ci rende peggiori».

La colonna sonora originale, prodotto e distribuita da Cinevox, è firmata da Umberto Smerilli (La ragazza del mondo, Il regno), compositore pescarese attivo nel cinema d’autore. Una combinazione che contribuisce all’immersione dello spettatore nelle atmosfere del bunker e che crea un ricco dialogo con alcune canzoni di repertorio, tra cui la celebre Parlami d’amore Mariù.

Roberto Zazzara è regista, direttore della fotografia, sceneggiatore e fotografo. Vive in Italia, lavora anche in India e USA. Ha diretto film brevi (Tiro a vuoto il più premiato, Nastri d’Argento) e film interattivi (Claustrophonia), documentari (Transumanza, vincitore di diversi premi), pubblicità, videoclip, programmi e serie televisive, spettacoli teatrali. Come direttore della fotografia collabora principalmente a progetti internazionali. I suoi lavori più recenti sono i film indiani Boomika (un film Netflix originale), Idhu Vedalam Sollum Kathai, e il documentario americano The War in between (premiere al Festival Del Cinema di Roma 2017). Come fotografo, lavora per agenzie, brand e federazioni sportive. Diplomato in regia al CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, laureato a La Sapienza in Discipline dello Spettacolo, con una laurea in Filmologia, incentrata sulle nuove tecnologie applicate al cinema di narrazione. Insegna teoria e tecniche di regia e fotografia presso CSC Milano e IFA Pescara.